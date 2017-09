Ready steady go: sparen mit Readychain

Readychain: Der Name steht bei Igus für vorkonfektionierte, maßgeschneiderte Energiekettensysteme. Mit den neuen Readychain Basic, Standard, Standard Plus und Premium hat der Motion-Plastics-Spezialist jetzt vier Varianten im Programm, mit denen Kunden von der einfachen Kombination aus E-Kette und Leitung bis hin zu komplett konfektionierten und mon-tierten Energiekettensystemen alles aus einer Hand erhalten. Das ist nicht nur komfortabel, son-dern spart auch Betriebskosten. Gerade bei langen Verfahrwegen und stark befüllten Mehrachssystemen sparen fertig konfektionierte Komplettsysteme nicht nur Zeit in Konfektionierung und Montage, sondern bieten für den Kunden vor allem planbare Kosten.



