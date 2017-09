Crown: immer auf neuestem Stand

Der Profi für Materialflusslösungen Crown hat sein Demonstrated Performance (DP) Service Training Programm in Europa gestartet. Der Staplerhersteller entwickelt seine Fortbildungsmaßnahmen für Servicetechniker und Service-technikerinnen stetig weiter, um für seine Kunden effizientere Dienstleistungen und damit geringere Betriebskosten zu gewährleisten. Die neuen DP-Trainings von Crown sind eine Weiterentwicklung des bisherigen Trainingskonzepts. Sie können in verschiedenen Sprachen absolviert werden und richten sich nicht nur an Mitarbeiter/-innen innerhalb des Crown-Niederlassungsnetzes, sondern auch an das Servicepersonal akkreditierter Händler aus dem EMEA Wirtschaftsraum. Jeder Kursteilnehmer erhält einen eigenen Arbeitsbereich inklusive eigenem Gabelstapler, Computer etc. Die Theorie vermitteln interaktive Schulungsmodule, die sich an die jeweilige Lerngeschwindigkeit anpassen. Jedes Modul beinhaltet einen Praxisteil mit vertiefenden Aufgaben. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es ein Zertifikat, auf das aufgebaut werden kann.



www.crown.com