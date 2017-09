Stapeln auf hohem Niveau Daten & Fakten

Wilkhahn ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Büromöbel. Das Unternehmen konnte jetzt die Logistikprozesse zwischen den Werken und mit den Zulieferern optimieren. Für Transport und Zwischenlagerung verschiedener Möbelkomponenten werden neuerdings faltbare Kunststoffbehälter eingesetzt. Das Mehrwegverpackungssystem Boxerpac von Schoeller Allibert ist im Vergleich zu den vorher genutzten Gitterboxen und Kartonagen eine deutlich effizientere Verpackungslösung. Im niedersächsischen Bad Münder fertigt Wilkhahn Stühle und Tische für anspruchsvolle Büroräume. Je nach Programm bezieht das Unternehmen beispielsweise Sitzpolster, Mechaniken und bestimmte lackierte Metallteile aus anderen Fertigungsstandorten oder von diversen Zulieferern.



Neue Verpackungslösung

Zur Verpackung der Komponenten nutzte der Hersteller früher Stahlgitterboxen und Wellpappkartons auf Holzpaletten. Beide Methoden waren jedoch für die Anwendung mit Nachteilen behaftet. Wilkhahn beklagte Probleme mit der Stabilität beim Stapeln der Kartons, die zudem als Einwegverpackungen ständig entsorgt werden mussten. Die starren Gitterboxen wiederum verursachten hohe Kosten, weil sie sich beim Rücktransport zu den Zulieferern nicht im Volumen reduzieren ließen und sie auch den Laderaum der LKW nicht optimal ausfüllen konnten. Außerdem waren in den Metallboxen zusätzliche Inlays zur Polsterung und Fixierung erforderlich. Einen zuverlässigen Schutz für die empfindlichen Möbelteile konnten weder die Kartonagen noch die Gitterboxen gewährleisten.



Kosten sparen

Die passende Lösung für die Verpackungsprobleme bei Wilkhahn war die Einführung des Kunststoff-Mehrwegbehältersystems Boxerpac von Schoeller Allibert. Mit ihren geschlossenen Seitenwänden und den integrierten Deckeln bieten die robusten Großladungsträger maximalen Schutz vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Nässe. Ein großer Vorteil ist die Variantenvielfalt hinsichtlich der Ringhöhen, der Nachrüstbarkeit von Kufen statt Füßen und weiterer Gestaltungsmöglichkeiten. Bei den Behältern können Palettenboden, Ring und Deckel flexibel kombiniert werden. Schoeller Allibert produzierte für Wilkhahn gleich mehrere Tausend Exemplare in Euromaß mit Sonderhöhe. Die Boxerpac-Behälter bieten ver-glichen mit den Kartonagen eine deutlich bessere Stapelbarkeit bei gleicher Gesamtstabilität. Gegenüber den Gitterboxen reduzieren die faltbaren Kunststoffverpackungen die Kosten des Leertransports zu den Zulieferern und sie ermöglichen wertvollen Platzgewinn im Lager. Ihr Volumen im gefalteten Zustand entspricht nur etwa einem Viertel des Volumens der Gitterbehälter. Mit Ladung befüllt im LKW spielen die Behälter einen weiteren Trumpf aus: Die Transportverpackungen füllen mit ihren Maßen die Nutzhöhe der Fahrzeuge perfekt aus. Wilkhahn verdankt der neuen Verpackungslösung ein um 30 Prozent verbessertes Ladevolumen. Auch das Handling der Behälter ist wegen ihres sehr geringen Eigengewichts von lediglich 27 Kilogramm wesentlich leichter. Der Auf- und Abbau sind schnell bewerkstelligt, die Deckelverschlüsse sind leichtgängig und die glatten Flächen begünstigen die Reinigung.



Schnell amortisiert

Für Wilkhahn lohnt sich diese Investition in die Logistikkette. »Das Verpackungssystem von Schoeller Allibert hat unsere Prozesse mit den Zulieferern viel effizienter gemacht«, urteilt Thomas Strozyk, Director of Materials Management bei Wilkhahn. Nach seinen Angaben erwartet der Möbelhersteller den Return on Investment bereits nach 1,5 Jahren. Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus das Einsparpotenzial bei der Entsorgung von jährlich rund 160 Tonnen Kartonagen und Folien sowie die Effizienz der LKW-Fahrten. Hiervon profitiert in hohem Maße auch die Umwelt, ein wichtiges Kriterium für ein Unternehmen, das für sein Bemühen um Nachhaltigkeit schon 1996 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Angesichts der positiven Ergebnisse plant Wilkhahn die komplette Umstellung des Warenverkehrs mit den Zulieferern im europäischen Raum auf die neue Mehrwegver-packungslösung.



