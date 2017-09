Ehrendoktor für den Professor

Prof. Dr. Michael ten Hompel, geschäftsführender In-stitutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML und Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der Technischen Universität Dortmund, trägt eine weitere Auszeichnung. Einstimmig ist der Senat der ungarischen Universität Miskolc dem Vorschlag des un-garischen Instituts für Logistik gefolgt und hat dem Dortmunder Forscher den Ehrendoktortitel verliehen. Damit honoriert die Universität die wissen-schaftlichen Verdienste von Michael ten Hompel für die Logistikforschung in Ungarn. Zugleich sei der Titel eine Anerkennung für die Arbeit des Instituts für Logistik und eine Stärkung der Logistik als Wissenschaftsdisziplin an der Universität Miskolc. Diese Ernennung verhelfe der Logis-tikforschung in Ungarn zu einem höheren Stellenwert so die Begründung.



www.iml.fraunhofer.de