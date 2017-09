Mannlos, sicher, wirtschaftlich

Bei Würth Industrie Service in Bad Mergentheim konnte Knapp schon mehrfach seine Lösungskompetenz für industrielle An-wendungen unter Beweis stellen. Nun sind auch drei freifahrende Open Shuttles Fork für den flexiblen Transport von Paletten im Einsatz. Sie holen die Versandpaletten von der Palettenfördertechnik ab, transportieren diese zum Warenausgang und stellen sie dort für die Auslieferung bereit. So ist auch der Palettentransport innerhalb des Lagers vollständig skalierbar. Durch den Einsatz der autonomen Transportfahrzeuge wird der Bedarf an statischer Palettenfördertechnik auf ein Minimum reduziert. Die Aufnahme der Paletten erfolgt dabei direkt vom Boden. Die Roboter übernehmen selbstständig die Aufgaben von Gabelstaplern und »Ameisen« und navigieren ohne Hilfsmittel und personensicher zum Ziel.



www.knapp.com