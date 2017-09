Jungheinrich setzt Meilenstein

Jungheinrich hat einen Großauftrag über mehr als 1.000 Lithium-Ionen-Fahrzeuge erhalten. Für Jungheinrich ist es vom Auftragsvolumen die größte Fahr-zeugbestellung in seiner rund 65-jährigen Geschichte. Der internationale Großkunde, über dessen Namen Stillschweigen vereinbart wurde, wird mit den Fahrzeugen in den kom-menden Monaten Lager und Versandzentren in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland ausrüsten. Bei mehr als 700 der bestellten Flurförderzeuge handelt es sich um große Vertikal-Kommissionierer für den Einsatz in Schmalganglagern. »Jungheinrich ist die unangefochtene Nummer eins bei Flurförderzeugen mit Lithium-Ionen-Batterien. Dieser Auftrag ist ein Meilenstein für die Elek-tromobilität und unterstreicht, dass Jungheinrich die Lithi-um-Ionen-Technologie beherrscht wie kein anderer«, so Dr. Lars Brzoska, Vertriebsvorstand der Jungheinrich AG.



