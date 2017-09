Hörmann übernimmt TNR

Kürzlich unterzeichnete Christoph Hörmann (r.), persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe, den Kaufvertrag zur Über-nahme der TNR Industrial Doors Inc. Cathy Bucking-ham verbleibt in ihrer Position als Geschäftsführerin. Mit auf dem Foto: Dr. Mark Haley, Geschäftsführer Hörmann Flexon LLC. TNR Industrial Doors, ansässig in Barrie (nahe Toronto), ist ein 2003 ge-gründetes Unternehmen, das mit rund 65 Mitarbeitern über ein gut ausgebautes Händlernetzwerk einen Umsatz von 15 Millionen Euro erzielt. TNR Industrial Doors produziert und vertreibt Schnelllauftore, Rolltore und insbesondere Spezialtore aus Vollgummi, die aufgrund ihrer Robustheit und Lang-lebigkeit vielfach in der Bergbauindustrie zum Ein-satz kommen. TNR vertreibt diese Spezialtore welt-weit. »Die Spezialtore ergänzen unser Produktprogramm auf dem amerikanischen Markt. Mit unserem Unternehmen Hörmann Flexon LLC, das Industrietore herstellt und vertreibt, können wir Synergien im Bereich der Produktentwicklung und des Vertriebs nutzen. Die Hörmann Flexon Händler können zu-künftig alle gängigen Industrietore aus einer Hand bekommen«, erklärt Christoph Hörmann.



