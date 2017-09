Vanderlande investiert in USA

Vanderlande hat sein neues Manufacturing und Dis-tribution Center in Georgia (GA), USA, eröffnet. Der General-unternehmer für Lösungen in der Prozessautomation im Lagerbereich sowie globaler Marktführer für die wertoptimierte Automation der logistischen Prozesse an Flughäfen und für den Paketmarkt hat in dieses Center investiert, um die Durchlaufzeiten und Kosten für den nordamerikanischen Kun-denstamm von Vanderlande zu reduzieren. Die neue Einrichtung ist eine Verschmelzung der zuvor in Calhoun (GA) gelegenen Pro-duktionsstätte und dem bestehenden nordamerikanischen Dis-tributionszentrum (neben dem Standort in Acworth). Diese bei-den Standorte beschäftigen je-weils rund 25 Personen. Diese Zahl wird sich im Manufacturing und Distribution Center mit zwi-schen 80 und 100 Mitarbeitern verdreifachen, wenn es mit voller Kapazität betrieben wird.



www.vanderlande.com