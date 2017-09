Leicht läuft länger

Konsequent verfolgt Expresso die Weiterentwicklung seiner modularen Intralogistik-Lösung lift2move. Nachdem das verbesserte Fahrwerk-Design und der programmierbare Positioniercontroller vorgestellt wur-den, präsentiert der Hersteller jetzt neue Lithium-Ionen-Ak-kus für sein Hebe- und Handhabungssystem. Die Kraftwerke haben nicht nur erheblich mehr Stehvermögen als konventionelle Blei-Gel-Batterien, sondern sind auch um 60 Prozent leichter. Mit den Active Power Packs auf der Basis der Lithium-Ionen-Technologie stei-gert Expresso die Effi-zienz seines manuell ge-führten und elektrisch positionierbaren Vor-schub-Handlingsystems gleich in mehrfacher Hin-sicht. Sie verleihen der Stromversorgung und Motorsteuerung des mo-bilen Flurförderzeugs nicht nur mehr Kapazität, sondern lassen sich aufgrund ihres geringen Gewichts viel einfacher handhaben. Der lift2 move kann so länger im Einsatz bleiben und der Akkuwechsel geht leicht von der Hand. Expresso bietet seine neuen Active Power Packs ab sofort für alle lift2move-Modelle mit Tragfähigkeiten von bis zu 225 Kilo an. Die Li-Ion-Akkus gibt es in vier Varianten mit Kapazitäten von 11 bis 33 Ah (Amperestunden).



