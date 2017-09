Digitalisierte Prozesse

Der Online-Handel boomt und als Folge verän-dern sich Prozesse in der Warenwirtschaft signifikant. Durch die Digitalisierung werden Abläufe in globalisierten Liefer-ketten beschleunigt und der Wettbewerbsdruck auf die Un-ternehmen wächst. Cipherlab hat eine Palette flexibler Handscanner und Mobilcomputer entwickelt, mit denen sich Standardprozesse in Lager, Transport und Co. verschlanken lassen. Zudem ermöglicht die Konnektivität der Geräte den Nutzern, Daten im Warenverkehr schnell und problemlos über eine Computerschnittstelle zu erfassen und zu verar-beiten. Die mobilen Computer des Lösungsanbieters im Bereich Automatic Identification and Data Capture (AIDC) sind so konzipiert, dass sie mit Laserscannern für verschiedene Anwendungszwecke ausgestattet werden können. Egal ob sich die Ware ganz in der Nähe oder hoch über dem Boden befindet – der richtige Laser optimiert die Reichweite und die Effizienz des Mitarbeiters. Mithilfe von Scannern wie dem Android 6.0 basierten 9700A mit Long-Range-Funktionalität lässt sich ein Paletten-Barcode überprüfen, ohne dass der Lagerist vom Gabelstapler steigen muss. Somit ermöglichen die Geräte der 9700-Serie Mitarbeitern, Pakete direkt zu scannen, bevor sie weitertransportiert werden. Um Schreibarbeit im Lagerbetrieb zu vermeiden, verfügen die tragbaren Geräte, wie der Mobilcomputer 9700 oder der Smartphone-ähnliche RS50, über WLAN-Konnektivität. Durch Einbindung in die Unternehmenssoftware können damit Warenein- und -ausgänge vollautomatisch digital erfasst werden.



