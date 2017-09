Optimierte Lagerverwaltung

Big Data und Industrie 4.0 bestimmen die täglichen Abläufe in Unternehmen: Die Kooperation von Menschen, Maschinen, Anlagen und Logistik ermöglicht die digitale Vernetzung. Durch die ansteigende Menge der Daten erweitern sich die Möglichkeiten für die Betriebe. Sysmat hat eine grafische Materialflusslösung entwickelt, die die Lagerverwaltung von automatisierten Anlagen und Automatiklagern optimiert. Auf einer grafischen Oberfläche macht die Software »matCONTROL graphics« den Materialfluss sichtbar und ermöglicht so, Störungen zu erkennen. Unterschiedliche Systeme und Anla-gen kommunizieren und stimmen Prozesse untereinander ab. Dabei geben sie Daten wei-ter und sorgen so für durchgehenden Informationsfluss. Der grafische Materialflussrechner verbindet Anlagen unterschiedlicher Hersteller über viele flexible Schnittstellen.



www.sysmat.de