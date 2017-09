Kluges Lager

Automatisierung, Ro-boterisierung, Vernetzung und die Zunahme komplexer Daten prä-gen die Intralogistik der Gegenwart und Zukunft. Um diesen Herausforderungen der Industrie 4.0 gekonnt zu begegnen und– darüber hinaus – das Zeitalter der Digitalisierung aktiv mitzugestalten, bringt die Swisslog AG jetzt eine neue Softwareplattform-Generation unter dem Namen SynQ auf den Markt. SynQ steht für »Synchronized Intelligence« und ist eine Weiterentwicklung des hauseigenen Lagerverwaltungssystems (LVS) WM 6. Die neue Softwareplattform umfasst umfangreiche Funktionen der Verwaltung, Steuerung und Kon-trolle automatisierter Lagerlösungen. Sie wird ergänzt um Intel-ligence Services, ein Spektrum nützlicher Hilfs- und Analysefunktionen für Statistiken oder ein Condition Monitoring. Mehr als ein konventionelles LVS steht SynQ für ein vorausschauendes, intelligentes Lagermanagement. Dies optimiert, so Swisslog, Ma-terialflüsse aufgrund von daten-erhobenen Erfahrungswerten, vor allem pro- statt reaktiv. Im Win-dows- oder Linux-Umfeld einsetz-bar, stationär oder in der Cloud, erfüllt die Softwareplattform ihre Aufgaben in nahezu jedem IT-Um-feld. SynQ repräsentiert ein Mo-dulkonzept, das je nach Anforderungsprofil vorsieht, über Kern-technologien eines Lagerverwaltungssystems hinaus verschiedene Bausteine bei Bedarf hinzuzufügen.



www.swisslog.com