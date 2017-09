Jeff Bezos zieht in Ruhmeshalle ein

Amazon-Gründer Jeff Bezos wurde als »Revolutionär von E-Commerce und Logistik« in die Logistics Hall of Fame gewählt. Die offizielle Auf-nahme ist am 9. November beim Logistics-Hall-of-Fame-Gala-Empfang in Berlin. »Jeff Bezos hat die Geschichte der Logistik neu geschrieben. Sein Na-me steht für erfolgreichen Internethandel und eine Generation Unternehmer, deren Geschäftsmodelle auf Algorithmen und innovativer Logistik aufbauen. Ohne ihn hätte sich in der Logistik wenig bewegt«, begründet Anita Würmser, geschäftsführende Jury-Vorsitzende, die Entscheidung der Expertenjury.



www.logisticshalloffame.net