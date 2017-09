Kerkloh zum ACI-Präsidenten gewählt

Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen MünchenGmbH (FMG), wurde in Paris zum Präsidenten des Airport Council International (ACI), dem euro-päischen Dachverband der internationalen Verkehrsflughäfen, gewählt. Dr. Michael Kerkloh ist seit vielen Jahren beim ACI Europe und bekleidete zuletzt das Amt des ersten Vizepräsidenten. Der ACI Europe vertritt die Interessen von über 500 Flughäfen in 45 europäischen Ländern. Michael Kerkloh war zuletzt vier Jahre lang Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) und gehört dem Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) an. Seit September 2002 steht Michael Kerkloh an der Spitze der Flughafen München GmbH.



