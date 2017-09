Mehr Speed für Weiße Ware

Mit der neuen Evolution SoniXs MS-6-H hält die patentierte Ultraschalltechnologie von Mosca Einzug bei den Horizontalumreifungsmaschinen. SoniXs MS-6-H umreift bis zu 180 Packstücke in der Stunde dreifach – und das fast lautlos, verschleißarm und energieeffizient. Mit bis zu zehn individuell programmierbaren Einstellungen kön-nen unterschiedliche Produktgruppen umreift werden – der Bediener wählt das Programm bedarfsgemäß per Touchpanel aus. Alternativ ertastet sie über einen Sensor die Höhe eines Produktes und umreift automatisch nach kundenseitig eingestellten Parametern. Das SoniXs-Seitenaggregat sowie verschleißarme elektromechanische Komponenten ermöglichen eine zuverlässige Nutzung der Maschine bei hoher Taktzahl. Als horizontale Umreifungsmaschine ver-fügt sie über einen frei verfahrbaren horizontalen Bandrahmen, der in vier verschiedenen Größen von 1000x1000 Millimetern bis hin zu 1400x1400 Millimeter erhältlich ist.



