Seewasserfester Print

Viele Gefahrgutetiketten auf Fässern, Kanistern oder Behältern müssen beim Kontakt mit Seewasser nicht nur für mehrere Monate haften bleiben. Zudem muss der Ein-druck so lange zu lesen sein, um im Falle eines Falles Regressforderungen und Schadensersatzansprüche auszuschließen. Entsprechende Eigenschaften des Drucks sicherzustellen, war bislang Aufgabe von Etikettendruckereien. Mit der neuen Herma PP Inkjet Folie (Sorte 821) und im Zusammenspiel mit marktgängigen definierten Inkjet-Printern von Epson, Primera oder Kiaro können nun Etikettenverwender just in time ihre Etiketten flexibel und auftragsbezogen seewasserfest selbst drucken. Denn das neue Inkjet-Etiketten-Haftmaterial hat kürzlich die Zertifizierung gemäß BS5609 sowohl für Sektion II als auch für Sektion III erhalten. Die Zertifizierung gilt für die Drucker Epson TM-C3500 und Colorworks TM-C7500, Epson Colorworks TM-C7500G, Primera LX2000e und Kiaro D. »In Kombination mit pigmentierter Tinte ist unser neues Haftmaterial die ideale Lösung, um speziell kleine und kleinste Auflagen besonders wirtschaftlich und kostengünstig zu produzieren«, kommentiert Herma-Vertriebschef Ralf Drache. Stan-dardmäßig ausgerüstet wird die Folie mit dem Herma Haftkleber 63B (auf Acrylatbasis).



