Logistikoscar : go

Das Bewerberportal des Intralogistik-Oscars 2018 ist bis zum 30. Oktober 2017 geöffnet. Um die neuen Titel »Intralogistics Software of the Year« und »Intralogistics Robot of the Year« treten künftig Apps, Softwarelösungen beziehungsweise Roboter oder robotergestützte Lösungen für intralogistische Anwendungen an. Zum ersten Mal werden auch Krane und Hebezeuge ausgezeichnet. In der Bewerberkategorie »Integrated Warehouse Solution« stehen nicht Fahrzeuge, sondern die Planungs- und Umsetzungskompetenz im Fokus. Ausgezeichnet werden erfolgreich realisierte ganzheitliche Lagerkonzepte bei einem Kunden. Die »Special Ve-hicle«-Kategorie ist um »Heavy Load Forklifts« erweitert worden. Neben dem Sonderfahrzeugbau können dort auch Containerstapler, Mitnehmstapler oder Schwer-laststapler über 8 Tonnen Trag-kraft gemeldet werden. Unverändert bleiben die traditionellen Stapler-Kategorien »Counter Balanced Truck« bis 3,5 und über 3,5 Tonnen sowie die »Warehouse Truck«-Kategorien »highlifter« und »lowlifter« für Lagergeräte mit einer Hubhöhe über und un-ter 6 Metern. Bei den »Auto-mated Guided Vehicle (AGV)« gehen Fahrerlose Transportfahrzeuge und Shuttles an den Start. In der Kategorie »Special of the Year« werden herausragende technische Details oder Komponenten prämiert.



