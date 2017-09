Spezialtransporte nach Osteuropa

Ein weltweit führendes Gase- und Engineering-Unternehmen und langjähriger VTG-Kunde liefert momentan Anlagenteile für die Errichtung einer Raffinerie in Afipksy, einem Ort in der südwestrussischen Region Krasnodar, und einer Luftzerlegungsanlage im weißrussischen Grodno. Die Projektlogistiker der VTG haben die Transporte zur Belieferung der Baustellen erfolgreich geplant und umgesetzt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit diesen herausfordernden Transporten erneut unsere Expertise beweisen konnten,“ sagt Klaus Lutze, Leiter der VTG Project Solutions.



Punktlandung für Afipsky – Transport per Schiff und Straße

Zwischen Juli und August 2017 haben die Experten der VTG Project Solutions insgesamt 925 Tonnen Fracht für das Petrochemie-Projekt Afipsky erfolgreich nach Noworossijsk in der russischen Region Krasnodar transportiert. Die VTG war dabei zuständig für die Organisation und Umsetzung der Vortransporte ab Lieferanten in Süd- und Westdeutschland, die mit Spezialfahrzeugen über die Straße und per Binnenschiff nach Antwerpen durchgeführt wurden, sowie für die anschließende Verschiffung: Von Belgien aus wurden die Bauteile per Seeschiff mit Zwischenstopp in Italien (wo Kolonnen mit 40 Metern Länge und einem Durchmesser von 4,5 Metern zugeladen wurden) ins russische Noworossijsk transportiert. „Die gesamte Ware musste zentimetergenau in das Schiff gestaut werden. Eine große Herausforderung lag zudem in der engen zeitlichen Taktung: Damit die Übergabe der Ladung in Noworossijsk und der Weitertransport reibungslos ablaufen konnten, war eine Punktlandung nötig – und die haben wir geschafft,“ so Lutze.



Standard-und Spezialtransporte nach Grodno

In Grodno, im äußersten Westen Weißrusslands, entsteht derzeit eine neue Luftzerlegungsanlage. Um die Baustelle mit dem notwendigen Material auszustatten, transportierte die VTG Rail Logistics zwischen Juli und September 2017 nicht nur rund 100 Standard-Lkw-Ladungen dorthin und führte 25 Spezialtransporte von Deutschland, den Niederladen, Italien und Korea durch, sondern sorgte auch dafür, dass die vier Kerneinheiten der Anlage ihr Ziel erreichten. Die Coldboxen mit einem Gewicht von bis zu 77 Tonnen und Abmessungen von 36 Metern Länge, 5,5 Metern Breite und 3,65 Metern Höhe wurden dabei per Binnenschiff aus Bayern nach Rotterdam gebracht und von dort per Seeschiff nach Klaip?da (Litauen). Von dort waren noch 650 Kilometer Straßentransport zu bewerkstelligen. „Zudem haben wir eine rund dreimonatige Lagerung der Teile organisiert, um zeitliche Verzögerungen auf der Baustelle auszugleichen,“ so Lutze.