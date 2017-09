ESS auf der Nufam

In der CANgineLight arbeitet ein moderner 32-Bit Cortex-M0 Mikrocontroller mit einer um Größenordnungen höheren Performance. Er wird intern mit 48 MHz getaktet und hat damit ausreichend Leistungsreserven auch für kommende Neuentwicklungen im Firmwarebereich. Somit sind auch Firmwareänderungen oder Erweiterungen problemlos möglich, um kundenspezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.



Die neue CANgineLight FMS ist die optimale Low-Cost-Lösung zum Auslesen von FMS-Daten aus Nutzfahrzeugen. Dieser einfache wie flexible FMS-RS232-Konverter vereint robuste Hardware mit intelligenter Firmwa-re. Erstmals bietet ESS auch im Low-Cost-Bereich die Unterstützung des aktuellen FMS3-Standards. Die Bedienung ist dabei simpel und benutzerfreundlich: das Gerät wird mit der FMS-Schnittstelle am Fahrzeug verbunden, und daraufhin werden alle FMS-Daten in Textform über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Somit ermöglicht die CANgineLight FMS jedem Onboard-Telematikrechner mit serieller Schnittstelle den sorgenfreien Zugang zu den FMS-Daten und bietet somit einen plattformunabhängigen Zugriff auf die Daten. Dem Benutzer stehen hierbei drei verschiedene Ausgabeformate zur Ver-fügung, wobei frei konfigurierbar ist, welche FMS-Datensätze ausgegeben werden. Die CANgineLight FMS unterstützt alle FMS-Protokolle (Protokolle 1, 2, 3, Bus & Truck). ESS steht für jahrelange Expertise in der Hard- und Software-Entwicklung sowie Support aus einer Hand.