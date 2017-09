Mitgliederrekord für Air Cargo Community

Zuwachs können die Frankfurter Luftfrachtmacher auch bei den Airlines verzeichnen: Mit der BDA Logistics Innovation ist nun ein Spezialist für den zeitkritischen Transport von Waren aus Europa nach Irland und in das Vereinigte Königreich an Bord. Zusätzlich erhält die Community Unterstützung durch die Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Nach der Frankfurt University of Applied Sciences ist sie damit bereits die zweite Hochschule, die sich bei den Luftfrachtmachern engagiert. Der Hauptgeschäftsführer der Air Cargo Community, Joachim von Winning, wertet das steigende Interesse positiv: „Die jüngsten Mitgliedszuwächse in der Community zeigen, dass die enge Zusammenarbeit aller Akteure der Luftfracht Supply Chain am Standort Frankfurt als attraktiv und wichtig erkannt wird. In der Community treiben wir diese Kooperation auf vielen Ebenen wie beispielsweise der Digitalisierung voran und fördern das gegenseitige Verständnis für weite Teile der Wertschöpfungskette am Frankfurter Flughafen. Damit sichern wir langfristig die Attraktivität des Standortes.“



Gemeinsam wollen die Mitglieder auch weiterhin die Transportprozesse am Frankfurter Flughafen aktiv mitgestalten. Dafür ist die branchenübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich, betonte der Vorstandsvorsitzende Sören Stark: „Wir haben bei vielen Themen und Herausforderungen, die uns hier am Frankfurter Flughafen bewegen, Schnittmengen. Im Bereich dieser Schnittmengen müssen und wollen wir die Dinge gemeinsam vorantreiben.“ In diesem Sinne diskutierten die Anwesenden im Rahmen eines sogenannten World-Cafés in zwei Gesprächsrunden die zukünftigen Aufgaben für die Community.