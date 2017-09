UIA ausgezeichnet

Als eine Airline der ersten Stunde am Flughafen München übernahm der diesjährige Preisträger 1992 als Nachfolgegesellschaft der damaligen Air Ukraine die Strecke Kiew-München. Seither ist die Airline mit kurzen Unterbrechungen regelmäßiger Gast am Münchner Airport. 2016 erhöhte sie mit dem Einsatz größerer Flugzeuge die bisher angebotene Kapazität. Mit dem Munich Exchange Award werden die Beständigkeit und die erfolgreiche Kapazitätserhöhung gewürdigt.



Der Preis wurde von Dr. Michael Kerkloh, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG) an Adelheid Ludwig, Country Manager Germany der Ukraine International Airlines, übergeben. Auf Einladung der FMG kamen in diesem Jahr Vertreter von knapp 41 verschiedenen Fluggesellschaften im Konferenzzentrum Municon am Münchner Airport zusammen. Über die Jahre hat sich die Konferenz als ideale Plattform zum gegenseitigen Meinungsaustausch sowie für Kooperationsgespräche etabliert.