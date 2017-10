DB Schenker und IPC bleiben Partner

Im Zuge der weiteren Zusammenarbeit wird DB Schenker auch künftig Logistikdienstleistungen, Brief- und Paketsendungen, Transportdienste sowie die Zollabwicklung für eine Reihe von IPC-Veranstaltungen einschließlich zukünftiger Paralympischer Spiele bis Ende 2020 übernehmen. DB Schenker unterstützt das IPC im Rahmen der neuen Vereinbarung bei den Paralympischen Spielen 2018 in PyeongChang und 2020 in Tokio sowie bei weiteren Veranstaltungen. Dabei wird das IPC die von DB Schenker angebotenen Leistungen soweit möglich auch Organisationskomitees vor Ort, Rundfunk- und Fernsehanstalten und IPC-Mitgliedern zur Verfügung stellen. IPC-CEO Xavier Gonzalez: “Die Logistikdienstleistungen von DB Schenker im Rahmen von Großveranstaltungen und für unsere alltäglichen Aufgaben sind für das IPC von unschätzbarem Wert. Wir hoffen, dass wir die ausgezeichnete Unterstützung durch DB Schenker durch diese neue Vereinbarung auch über das IPC hinaus den Mitgliedern des Komitees, den Organisatoren von Veranstaltungen und unseren Partnern bei Rundfunk- und Fernsehanstalten zugänglich machen können.”



Christian Schultze, Leiter Product Management Sports Events: “Wir freuen uns darüber, dass wir dem IPC unsere umfassenden Logistikleistungen, mit denen wir das IPC bereits seit 2004 unterstützen, auch weiterhin zur Verfügung stellen können. Unser erfahrenes Team wird den Athleten dabei mit maßgeschneiderten Logistiklösungen zur Seite stehen. Dabei können sie sich auch weiterhin auf die für sportliche Großveranstaltungen auf der ganzen Welt so wichtige Erfahrung und Flexibilität von DB Schenker verlassen. Die Paralympischen Spiele von Athen 2004 waren der Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen dem IPC und DB Schenker. Seitdem hat der Transport- und Logistikdienstleister das IPC bei mehreren Paralympischen Spielen und Welt- sowie Regionalmeisterschaften unterstützt. Das IPC ist der internationale Dachverband der Paralympischen Bewegung. Es ist für die Austragung und Organisation der Paralympischen Sommer- und Winterspiele verantwortlich und vertritt als internationaler Verband 10 Sportarten, für die es Weltmeisterschaften und andere Wettbewerbe ausrichtet. DB Schenker steht für die Transport- und Logistikleistungen der Deutschen Bahn und hat umfangreiche Erfahrung bei der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Rahmen von internationalen Sportgroßveranstaltungen, darunter unter anderem Olympische und Paralympische Spiele und Weltmeisterschaften (einschließlich Fußballweltmeisterschaften).