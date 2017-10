Rhenus bündelt Aktivitäten

„Mit der Fusion der Rhenus Fehring und der Brenner-Gruppe möchten wir noch besser auf die Vorgaben und Anforderungen der Kunden eingehen. Da uns die regionale Nähe sehr wichtig ist, bleiben sowohl in Bielefeld als auch in Plaidt die Betriebsstätten mit angeschlossener Lkw-Disposition erhalten. Weitere Büros werden in der Schweiz und in Luxemburg geführt“, erklärte Olaf Mohrmann, Mitglied der Geschäftsleitung Rhenus Forest Logistics.



Rhenus Forest Logistics ist auf den Transport und Handel von Sägerestholz, Altholz sowie Biomasse spezialisiert. Das Unternehmen ist innerhalb Deutschlands in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Rheinland-Pfalz tätig, darüber hinaus in angrenzenden europäischen Ländern wie Belgien, Frankreich und der Schweiz. Das Kernstück des Unternehmens bildet eine moderne Lkw-Flotte, die mittels modernster IT gesteuert wird und mit Schienen- sowie Schiffstransporten ergänzt und kombiniert werden kann. Rhenus Forest Logistics ist nach Efb (Entsorgungsfachbetrieb), FSC (Forest Stewardship Council) und PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert und sorgt somit für eine reibungslose und qualitativ abgesicherte Produktionsplanung bei Lieferanten und Kunden.