Neueröffnung bei Linde

Der Gebäudekomplex in Velké Bílovice verfügt zunächst über eine Fläche von mehr als 4.500 Quadratmetern und hat eine Jahreskapazität von 1.000 Gabelstaplern. Es besteht jedoch die Option, die Gesamtfläche auf 6.250 Quadratmetern mit jährlich bis zu 1.500 aufbereiteten Geräten zu erweitern. Im neuen Werk arbeiten derzeit rund 40 Mitarbeiter.



Alle Gebrauchtgeräte werden nach dem von Linde anerkannten Qualitätsstandard "Approved Trucks" wiederaufgearbeitet, um sicherzustellen, dass Kunden überall auf der Welt das gleiche hochwertige Produkt erhalten. Zur Wahl stehen drei definierte Aufbereitungsstufen: Linde Plus, Linde Super und Linde Ultra, die jeweils individuellen Anwendungs- und Budgetanforderungen gerecht werden. Fast alle Stapler, die in Brünn wiederaufbereitet werden, rekrutieren sich aus Rückläufern der Linde-eigenen Lang- und Kurzzeitmietflotte. Das heißt: die Geräte wurden während ihres „ersten Staplerlebens“ fortlaufend von qualifizierten Technikern gewartet und verfügen über eine lückenlos dokumentierte Servicehistorie. Bei der Reparatur kommen ausschließlich Original-Ersatzteile von Linde zum Einsatz. Verlassen die Stapler das Instandhaltungszentrum, erfüllen sie alle einschlägigen Sicherheitsanforderungen der europäischen Gesetzgebung im Bereich Handhabungstechnik.



Mit der Eröffnung des neuen Aufbereitungszentrums baut Linde Material Handling sein Gebrauchtgerätegeschäft weiter aus. „Wir wollen noch näher an unsere Kunden heranrücken und ihnen eine möglichst große Auswahl an Material Handling-Lösungen anbieten", so Christophe Lautray, Geschäftsführer Sales and Service bei Linde Material Handling. „Linde Approved Trucks" seien für Kunden eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Alternative. Das Werk in Velké Bílovice ist einer von vier Linde-Standorten in Tschechien. Linde Pohony (LiPo) produziert in Ceský Krumlov Lenkachsen sowie elektrische und hydrostatische Antriebsachsen für die KION Group. Das Gemeinschaftsunternehmen JULI, ebenfalls unweit von Brünn, produziert Elektromotoren. In St?íbro bei Pilsen werden seit dem Jahr 2016 Linde Schubmaststapler produziert. Linde Material Handling beschäftigt in Tschechien insgesamt knapp 1.500 Mitarbeiter.