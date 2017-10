Vanderlande noch stärker

Die Übernahme stärkt weiterhin Vanderlandes integriertes Portfolio an Lösungen für die wertoptimierte Logistik-Prozessautomation an Flughäfen und seine Position als Marktführer in diesem Bereich. Die Software von Optosecurity ist eine einzigartige Plattform für Remote Screening und die Datenintegration. Die Kombination dieser intelligenten Software mit den automatisierten Passagier-Checkpoint-Lösungen von Vanderlande bietet die Chance für eine neue Partnerschaft, um der führende Integrator von Screening-Prozessen für Passagiere auf Flughäfen zu werden. »Die Übernahme von Optosecurity unterstützt die Vision Vanderlandes von inte-grierten Flughafen-Logistiksystemen mit Mehrwert«, so Vanderlandes Executive Vice President Airports, Andrew Manship.



www.vanderlande.com