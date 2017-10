Neuer Direktor

Personalie - Frank Mühlenkamp verstärkt als neuer Director Operations die Jettainer GmbH. Beim Servicepartner für ausgegliedertes Lademittelmanagement verantwortet er damit die komplette Steuerung und Wartung der weltweit etwa 90.000 Container und Paletten (ULDs), die für 24 Fluggesellschaften im Einsatz sind. Frank Mühlenkamp legte den Grundstein für seine Karriere innerhalb der Ground Operations am Lufthansa Hub in Frankfurt. Nach zwei Jahren bei Augsburg Airways kehrte er zur Lufthansa Group zurück. Hier hatte er leitende Führungspositionen im Bereich Boden- und Flugbetrieb inne und war in Deutschland, Europa sowie den Vereinigten Staaten tätig.

www.jettainer.com