Preis für die Ukraine

Award - Im Rahmen der 19. Munich Exchange Konferenz wurde der »Munich Exchange Award« an die Ukraine International Airlines (UIA) verliehen. Der Preis ist eine Auszeichnung für Fluggesellschaften, die sich besonders erfolgreich am Münchner Airport engagieren. Mit dem Munich Exchange Award wurden die Beständigkeit und die erfolgreiche Kapazitätserhöhung von UIA gewürdigt. Den Preis übergab Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung vom Flughafen München, an Adelheid Ludwig, Country Manager Germany der UIA.

