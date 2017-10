Ziemlich helle

Personalien - Das Executive Board der Hellmann Worldwide Logistics wurde durch Matthias Magnor als neuen Chief Opera-ting Officer (COO) Road & Rail sowie durch Bart de Vries als neuen Chief Operating Officer (COO) Air & Sea Freight ergänzt. Matthias Magnor (42) gehört seit Januar 2016 dem Produkt-Führungsteam der Hellmann Worldwide Logistics an und verantwortete bisher als COO Deutschland – Road, Rail, CEP, Contract Logistics das deutsche Produktgeschäft Road & Rail. Bart de Vries (51) war in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei führenden Logistik-Unternehmen in verantwortlichen Positionen tätig und hat u.a. an der Zusammenführung einzelner Unternehmen mitgewirkt.

www.hellmann.com