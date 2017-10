Tierischer Transport

Der Lufttransport der kostbaren Sportpferde nach Aschgabad wurde in Kooperation mit dem Unternehmen Peden Bloodstock umgesetzt, einem deutschen Charter-Spezialisten für Pferdetransporte aus Mühlheim an der Ruhr.



Die Tiere und ihre Reiter waren zu den Sprungwettbewerben der Asian Indoor & Martial Arts Games 2017 angereist, an denen sich im September 65 Teams mit rund 6.000 Athleten und Sportfunktionären beteiligten. Springreiten ist seit den Spielen von Paris im Jahre 1900 eine olympische Disziplin. Nach dem Ende der Wettkämpfe in der zentralasiatischen Republik wurden die Sportpferde auf dem Luftweg zurück nach Luxemburg transportiert. Mit der Unterstützung durch ihren erfahrenen Handling Agent LuxairCARGO setzte das Cargolux-Team moderne HMC-Pferdeboxen für den Spezialtransport ein. Die Boxen aus Aluminium garantieren einen sicheren und komfortablen Transport für vierbeinige VIPs. Durch den zweifachen Palettenrahmen der HMC-Transportcontainer reduzieren sich die Erschütterungen beim Transport und senken damit den Stress für Pferde deutlich.



Cargolux gilt als eines der weltweit führenden Unternehmen beim Lufttransport von Pferden. Die Cargolux-Experten übernehmen dabei für jedes einzelne zu transportierende Tier als eine besondere Verantwortung. Mit ihren hochwertigen HMC-Flugcontainern setzt die Airline Maßstäbe für den Transport wertvoller Pferde. Cargolux ist Mitglied der Animal Transportation Association (ATA). Ziel des internationalen Verbandes ist es, die bestmögliche Qualifikation aller an Tiertransporten Beteiligten sicherzustellen. Hier kann die Frachtfluggesellschaft auf über 45 Jahre Erfahrung im Transport von Pferden verweisen und erfüllt vollständig die internationalen Regelungen für das Wohlbefinden, die Behandlung und den Transport dieser Tiere.