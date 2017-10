rlc gewinnt Verpackungspreis

Das Einzelspendersystem „One Up“ überzeugte die Jury mit überraschend spielerischen Momenten kombiniert mit einer innovativen Produktpräsentation. Seit 1963 prämiert das Deutsche Verpackungsinstitut jährlich wegweisende Verpackungsideen in einem branchen- und materialübergreifenden Wettbewerb. In diesem Jahr ging einer der begehrten Preise an die rlc | packaging group für ihr neuartiges Einzelspender-Konzept. Der Jury zufolge weckt die Verpackungslösung Spannung beim Konsumenten und besticht durch Convenience, Hygiene und Sustainability. Sie birgt für Markenartikler ganz neue Potenziale, ihre Zielgruppe auch emotional anzusprechen.



Die rlc | packaging group arbeitet eng zusammen mit der hauseigenen Verpackungsdesignagentur brandpack an innovativen Lösungen zur branchengerechten Differenzierung am POS. Daraus ist „One Up“ entstanden: Durch eine einfache Zieh- und Schließbewegung des Innenteils wird das Produkt einzeln dargeboten. Der Inhalt lässt sich perfekt dosieren und ist leicht und hygienisch zu entnehmen. Das Verpackungskonzept kann somit vielseitig eingesetzt werden und ist sowohl im Confectionery Bereich für Schokolinsen oder Bonbons als auch im Pharma-/OTC-Bereich für Dragees geeignet. „Anforderungen dieser Produkte, wie ein einfacher Transport und eine bequeme sowie hygienische Handhabung, haben die Entwicklung maßgeblich beeinflusst. Auch eine starke Präsentation des Produktes am Point of Sale und die Eigenschaft, den Konsumenten immer wieder neu zu überraschen waren relevante Faktoren“, so Andreas Schabert, Geschäftsführender Gesellschafter bei brandpack. Ein weiterer Vorteil des Verpackungskonzeptes: Beim Hochziehen des Innenteils zeigt sich zusätzliche Kommunikationsfläche, die kreativ genutzt werden kann.



Karton statt Plastik

Im Unterschied zu herkömmlichen Einzelspendersystemen aus Plastik, beispielsweise für Süßstoff, wird das komplette Verpackungskonzept „One Up“ aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Sowohl die äußere Hülle als auch das Innenteil, in dem sich das Produkt befindet, sind aus Karton hergestellt. Die Innenkonstruktion ist trotz aufwendiger Aufmachung vollständig aus faserbasiertem und lebensmittelkonformem Faserspritzguss von Paperfoam entwickelt und kann vollständig biologisch abgebaut werden. So garantiert die Einstoff-Verpackung neben einem sympathischen Erlebnis eine nachhaltige Entsorgung und liegt damit voll im Trend.