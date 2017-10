Pirtek kauft Slangakuten

Die 1988 in Großbritannien gegründete Pirtek Europe Ltd. ist Europas Nummer 1 für Mobilen Hydraulikschlauchservice. Mit dem Kauf von Slangakuten baut Pirtek seine Position in Europa weiter aus und bietet auch Slangakuten nun zusätzlichen Support für weiteres Wachstum.



Alex McNutt, CEO Pirtek Europe: „Wir begrüßen Slangakuten in der Pirtek-Gruppe und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Stefan Fallenius. Slangakuten ist ein sehr professionell geführtes Unternehmen und eine wertvolle Ergänzung unserer europäischen Unternehmungen.“



Auch Stefan Fallenius, Slangakutens Gründer und CEO, freut sich über den Zusammenschluss mit Pirtek: „Ich bin sehr glücklich über die neue Partnerschaft mit Pirtek Europe, die uns dabei unterstützen wird, unsere Marktposition zu stärken und weiter auszubauen. In den nächsten Monaten werden wir Pirtek als bekannte Marke übernehmen, den bisherigen Slangakuten-Kunden sowie Neukunden unseren exzellenten Service aber weiterhin bieten.“