Logimat erweitert Vertriebsaktivitäten

Kürzlich wurde die Zusammenarbeit mittels offizieller Vertragsunterzeichnung in Istanbul besiegelt. Die Logimat gilt als weltweit führende Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement. Ihre zentrale Lage im Herzen Europas macht sie für Angebot und Nachfrage von Produkten, Lösungen und Systemen zur Plattform mit großer Strahlkraft für den zentraleuropäischen Wirtschaftsmarkt. Um die Internationalisierung weiter voranzutreiben, werden die wichtigsten Zielmärkte im Ausland seit langem kritisch geprüft.



„Ich freue mich, mit der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer einen soliden Partner gefunden zu haben, um die wichtigen Anbieter von Intralogistik-Lösungen aus diesem dynamischen Markt für den Standort Stuttgart zu begeistern. Herr Orkan Hatipo?lu ist ein profunder Kenner der Branche und als Ansprechpartner sehr geschätzt“, so Peter Kazander, Messeleitung Logimat und Geschäftsführer der Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH. „Aus der Türkei präsentieren sich zum jetzigen Anmeldezeitpunkt bereits 10 Aussteller. Durch die Aktivitäten der Auslandsvertretung in Istanbul dürfte die Präsenz in der Zukunft weiter anwachsen. Türkische Unternehmen haben jetzt einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort“, so Frank Kaiser, Geschäftsführer DEinternational Servis Hizmetleri A.?.



