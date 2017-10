Nord Drivesystems ausgezeichnet

Nord Drivesystems wurde der Vanderlande Supplier Award 2017 verliehen. Ausgezeichnet wurde Nord Drivesystems für seine hervorragende operationelle Exzellenz und Supply Chain Reaktionsfähigkeit, die große Innovationsfähigkeit und -geschwindigkeit des Unternehmens sowie seine hohe Wettbewerbsfähigkeit. Jan-Christoph Block, Director of Regional Management bei NORD, nahm die Auszeichnung im Rahmen des Vanderlande Supplier Day 2017 von Vanderlande entgegen.



Vanderlande Industries ist weltweit einer der führenden Generalunternehmer für die Prozessautomation im Lagerbereich sowie globaler Marktführer für die wertoptimierte Automation logistischer Prozesse an Flughäfen und im Paket- sowie Distributionsmarkt. Nord Drivesystems arbeitet als Experte für maßgeschneiderte Antriebstechnik seit Jahren eng mit Vanderlande Industries zusammen. Jan-Christoph Block sieht die Auszeichnung als großen Erfolg: „Wir liefern seit Jahren Antriebstechnik an Vanderlande und unser Beitrag zu vielen erfolgreichen Großprojekten erfüllt uns mit Stolz. Der Award motiviert uns die bestehende Geschäftsbeziehung tatkräftig auszubauen und uns gemeinsam neuen Herausforderungen in der Intralogistik zu stellen.“