Rhenus in Meerane

Damit stehen Rhenus ab Sommer 2018 insgesamt 45.000 Quadratmeter Logistikfläche in Meerane für ihre Kunden zur Verfügung. Der Standort befindet sich verkehrsgünstig gelegen in unmittelbarer Nähe der Ost-Westtangente Autobahn 4.



Im sächsischen Meerane ist Rhenus schwerpunktmäßig als Partner der Automobilzulieferer sowie für die Handelsindustrie und die wachsenden Onlinemärkte tätig. Neben klassischen Lagerlogistikservices werden Mehrwertdienstleistungen angeboten, darunter Werksver- und -entsorgung, Kommissionierung, Qualitätschecks, Retourenaufbereitung, Sequenzierung, Verpackung und Zollabwicklung. „Unsere vorhandenen Kapazitäten sind allerdings mittlerweile fast ausgelastet. Gleichzeitig stellen wir einen wachsenden zusätzlichen Bedarf fest, den wir bedienen möchten. Durch die Vergrößerung am Standort Meerane können wir uns nun gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickeln“, begründet Heiko Nowak, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhenus Warehousing Solutions, den Ausbau.



Mitte nächsten Jahres sollen in der neuen Lagerhalle 35.500 zusätzliche Palettenstellplätze für die Lagerung von Waren bereitstehen. Im Neubau können auch bis zu 20.000 Tonnen Gefahrstoffe der Wassergefährdungsklasse 3 gelagert werden. „Damit haben wir in der Region ein Alleinstellungsmerkmal und sind für verschiedenste Branchen und Unternehmen interessant, ob Onlinehändler, Zulieferer, Produzent oder Start-up“, so Frank Frenzel, Niederlassungsleiter der Rhenus Warehousing Solutions in Meerane.



Meerane befindet sich im Dreiländereck Polen, Tschechische Republik und Deutschland sowie an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen. Seit 2010 ist Rhenus hier mit einem Standort vertreten und nutzt die Nähe zur Maschinen-, Anlagen- und Automobilzuliefererindustrie.