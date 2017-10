Leipzig/Halle Airport geehrt

Im Rahmen der Fachtagung „Payload Asia Conference“, die in Singapur stattfand, erhielt der Flughafen Leipzig/Halle bereits zum zweiten Mal die begehrte Branchenauszeichnung, die jährlich durch das Fachmagazin Payload Asia vergeben wird.



Eine Jury aus führenden Vertretern der internationalen Luftfrachtindustrie ermittelte aus den eingereichten Nominierungen den „Europäischen Frachtflughafen des Jahres“. Neben der registrierten Luftfracht und den Wachstumsraten flossen in die Bewertung auch Kriterien wie Kundenservice, Innovationen sowie Kosten und Wettbewerbsfähigkeit ein. Johannes Jähn, Sprecher des Vorstands der Mitteldeutschen Flughafen AG und Geschäftsführer des Flughafens Leipzig/Halle: „Wir freuen uns außerordentlich, dass dieser renommierte Award erneut an den Leipzig/Halle Airport ging. Die Prämierung bestätigt uns darin, ergänzend zum Express-, Spezial- sowie Frachtchartergeschäft, den Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres logistischen Leistungsportfolios hin zum Vollanbieter, im Sinne eines 4PL-Providers, weiterzugehen.“



Markus Kopp, Vorstand Marketing und Vertrieb der Mitteldeutschen Flughafen AG, der den Preis in Singapur entgegennahm, betont: „Die Auszeichnung ist eine ganz besondere Anerkennung für unsere Leistungen, da sie dem Airport von Branchenvertretern zugesprochen wird. Asien gehört für uns zu den wichtigsten Märkten im Hinblick auf die Entwicklung des Frachtumschlags sowie des E-Commerce-Bereichs. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Zusammenarbeit mit unseren asiatischen Kooperationspartnern.“



Der Fracht-Umschlag an Deutschlands zweitgrößtem Luftfrachtdrehkreuz verzeichnete in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 828.163 Tonnen ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich das Wachstum am fünftgrößten Frachtflughafen Europas im dreizehnten Jahr in Folge fort.