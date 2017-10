Schmitz Cargobull in der Türkei

In der sogenannten Multi-Production-Plant (MPP) werden sowohl Sattelcurtainsider als auch Sattelkoffer montiert. Eine weitere Montagelinie für Kipperfahrzeuge ist geplant. Sämtliche Qualitätsstandards aus den bewährten Schmitz Cargobull Produktlinien wurden übernommen und im neuen Werk implementiert. Die Produktionskapazität in Adapazari ist flexibel skalierbar. Im ersten Schritt ist sie auf bis zu 3.400 Einheiten ausgelegt.



Der Produktionsstandort in Adapazari unterstreicht die Bedeutung des türkischen Marktes für Schmitz Cargobull. Trotz erheblicher Volatilität liegt der Gesamtmarkt neuer Trailer bei über 20.000 Einheiten pro Jahr, davon ungefähr die Hälfte in von Schmitz Cargobull bedienten Varianten. Schmitz Cargobull strebt in diesem Bereich in der Türkei einen Marktanteil an, der vergleichbar mit dem europäischen Durchschnitt bei ca. 30 Prozent liegt.



Der Fahrzeugbau erfolgt, gemäß des etablierten Schmitz Cargobull Produktionssystems, in modernen Linien. Vorgefertigte Bauteile werden aus den Werken in Deutschland überführt und am Standort Adapazari montiert. Sukzessive wird der Anteil an lokalen Komponenten erhöht, sobald die strengen Qualitätsvorschriften erfüllt sind. Oberstes Gebot ist, eine absolut identische Qualität der Produkte aus Adapazari mit denen der Hauptwerke zu gewährleisten. Damit folgt Schmitz Cargobull dem Beispiel des Werkes Zaragossa, wo dieses Qualitätsversprechen schon seit Jahren erfolgreich etabliert ist. Die Mitarbeiter aus Adapazari wurden in den letzten Monaten in den deutschen Produktionswerken geschult und mit den unterschiedlichen Prozessabläufen vertraut gemacht.



Die neue Schmitz Cargobull Fertigungsstätte ist die jüngste von insgesamt zehn Produktionsstandorten in Europa und China. Das Werk in Adapazari ist ein weiterer Schritt in der Neuausrichtung der Aktivitäten in der Türkei. Bereits im letzten Jahr hat Schmitz Cargobull die Importaktivitäten vom langjährigen Partner ENKA übernommen und mit „Schmitz Cargobull Treyler Turkey“ eine eigene Tochtergesellschaft mit Direktvertrieb nach europäischem Vorbild etabliert.



Dadurch bietet Schmitz Cargobull auch in der Türkei ein umfangreiches Angebot an zuverlässigen und innovativen Transportlösungen mit den dazu gehörenden Service-Dienstleistungen, maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen, einer umfangreiche 24/7 Ersatzteilversorgung, ein geprüftes Service-Partner-Netzwerk, Telematik-Lösungen sowie der Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen stehen für die Kunden bereit. Unter dem Motto „One-Stop-Shopping“ werden individuelle Service-Pakete für jeden Einsatz von einem zentralen Ansprechpartner für alle Trailer-Themen abgedeckt.