Coca-Cola erneuert seine Flotte

Coca-Cola Lindley vertreibt in Peru neben Coca-Cola vor allem den beliebten goldenen Softtrink Inka Kola. Der robuste und wendige Atego eignet sich optimal für den wenig zimperlichen Stadtverkehr sowie die steilen und engen Gassen der Vorstädte. Hinzu kommen seine geringen Ausfallzeiten und die komfortable, für fünf Personen ausgelegte Fahrerkabine. Neben dem Fahrer finden hier ein Kassierer und drei Verladehelfer Platz. Ein wichtiges Plus bei der Kaufentscheidung war das große Mercedes-Benz Netzwerk von Verkaufs- und Service Niederlassungen. Peru ist nach Argentinien und Chile der drittgrößte Exportmarkt für Mercedes-Benz do Brasil. Die Gesamtzahl der exportierten Trucks mit Stern konnte um 43 Prozent auf rund 6.500 Einheiten gesteigert werden (YtD 09/2017).