Willenbrock unter neuer Leitung

Der 40-jährige Kai Froböse ist studierter Betriebswirt und war zuletzt Geschäftsführer bei der Senvion Deutschland GmbH, einem führenden Hersteller von Windkraftanlagen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, so Froböse. Der neue Geschäftsführer hat es sich zum Ziel gesetzt, Willenbrock weiter konsequent an den Anforderungen des Marktes auszurichten: „Die Willenbrock Gruppe ist seit mehr als 50 Jahren dafür bekannt, ihren Kunden passgenaue Lösungen für jeden Einsatz zu liefern. Diese Stärke werden wir in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter ausbauen.“ Froböse weiter: „Zusätzlich zu einem breit gefächerten Portfolio an innovativen Produkten bieten wir unseren Kunden Lösungen entlang des gesamten Materialflusses an. Willenbrock verfügt über Spezialisten für viele relevante Aufgabenstellungen wie Sicherheit, Service oder Digitalisierung. Unsere Kunden können sich jederzeit auf unsere kompetente Beratung verlassen.“ Kai Froböse folgt auf Frank Sturm, der die Willenbrock Gruppe seit März 2017 als kommissarischer Geschäftsführer geleitet hatte.