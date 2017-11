Eine „Schwester“ für den Airport

Ziel der Partnerschaft ist ein systematischer Wissenstransfer für Mitarbeiter und Führungskräfte beider Airports. Dafür sieht der Vertrag unter anderem Austauschprogramme vor, bei denen die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Abläufe und Prozesse des Partnerflughafens bekommen sollen. Im Rahmen dieses „Sister-Airport-Agreements“ ist darüber hinaus ein enger Austausch zu Themen wie Terminalplanung, IT, Immobilienentwicklung, Sicherheit und Digitalisierung vorgesehen.



Der Flughafen Moskau Domodedovo zählt zu den führenden Airports in Russland und Osteuropa. Er wurde in den vergangenen Jahren sieben Mal in Folge vom Londoner Luftfahrtinstitut Skytrax zum besten osteuropäischen Airport gekürt. Münchens Luftverkehrsdrehkreuz ist Europas einziger Fünf-Sterne-Flughafen und erhielt unlängst die Auszeichnung „weltbestes Terminal“ für das Terminal 2. „München und Moskau sind Partner auf Augenhöhe. Der permanente Austausch mit unseren Sister-Airports in Amerika, Asien und Afrika hilft uns dabei, unsere hohen Qualitätsstandards zu sichern und weiter zu entwickeln. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun auch in Osteuropa unsere erste Schwester begrüßen dürfen“, hob FMG-Geschäftsführer Dr. Michael Kerkloh die besondere Bedeutung der internationalen Vernetzung hervor. Moskau-Domodedovo ist nach Denver, Nagoya, Airports of Thailand, Singapur, Peking und der Airports Company South Africa bereits der siebte „Sister Airport“ des Münchner Flughafens.