Hesse leitet Customer Support

„Uns geht es nicht nur darum, Störungen und Maschinenstillstände und damit lange Ausfallzeiten zu vermeiden“, sagt Hesse. „Ganz gleich, in welcher Branche unsere Kunden tätig sind, sie müssen sich den steigenden Anforderungen am Markt anpassen und zum Beispiel die Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen erhöhen. Dafür sind wir die richtigen Ansprechpartner.“ Das Ziel des studierten Wirtschaftsingenieurs ist es, das international aufgestellte Team strategisch weiterzuentwickeln und eine reibungslose Kommunikation zwischen den weltweit verteilten Standorten sicherzustellen.



Der neue Leiter des Customer Support kann auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Vor seiner Tätigkeit bei der Beumer Group übernahm er unter anderem kaufmännische Führungspositionen im Maschinen- und Anlagenbau mit starker internationaler Ausrichtung. Hesse betreute Auslandsgesellschaften und war als kaufmännischer Geschäftsführer in Mexiko tätig. In der Zementindustrie gestaltete Hesse erfolgreich Turn-Key-Projekte im Großanlagenbau. Seit 2013 arbeitet er für die Beumer Group. Vor seiner Ernennung zum Leiter des Customer Support war Hesse Geschäftsführer der Beumer Gruppengesellschaft in Mexiko.