Cooles Management

Ab sofort bietet das Unternehmen ein besonderes Angebot für temperaturgesteuerte ULDs an. Das beinhaltet sowohl deren Einmietung, Steuerung und Positionierung als auch das prozessbegleitende Monitoring. Damit erleichtert Jettainer seinen Kunden diesen komplexen Prozess, der die Koordination vieler Beteiligter umfasst. Der neue Service verringert zudem die Kosten, die beispielsweise durch Positionierung oder Überkapazitäten entstehen können. Um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bietet Jettainer den Cool Management Service in verschiedenen Modellen an, die sich im Umfang der angebotenen Leistungen unterscheiden. »Unser jahrelanges Know-how im Bereich des weltweiten ULD-Managements übertragen wir mit unserem neuen Cool Management Service in den Bereich der temperatursensitiven Transporte. Damit kommen wir dem Bedürfnis unserer Kunden nach einer einfachen, verlässlichen Organisation dieser Transporte nach und schließen zugleich eine Lücke im Management kompletter ULD Flotten«, sagt Martin Kraemer, Head of Marketing & PR bei Jettainer, am Rande der Vorstellung des neuen Produkts auf der Air Cargo Handling Conference in Budapest.



www.jettainer.com