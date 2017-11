Premiere bei Kalmar

Die optional mit Lithium-Ionen-Batterien ausgerüsteten Maschinen wurden im Entwicklungszentrum Ljungby zur Serienreife entwickelt und werden in der hochmodernen Fabrik in Polen produziert. Kalmar will seinen Kunden damit den Traktionswechsel hin zu umweltfreundlichen Techniken erleichtern. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weltweit der erste Gabelstapler-Hersteller, der Serienfahrzeuge in dieser Traglastklasse anbieten kann. Mit den konventionellen Blei-Säure-Batterien arbeiten die Maschinen eine Acht-Stunden-Schicht – die Lithium-Ionen-Batterien machen sie fit für den Mehrschichteinsatz.



www.kalmar.de