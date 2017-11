Arbeits- & Hebehilfe

Die Lösung ermöglicht das ergonomische und zeitsparende Handling von bis zu 250 Kilo schweren Waren. Xetto eignet sich für die Nut-zung in Handwerks-, Industrie- oder Logistikbetrieben. Als mobile Transportlösung erleichtert Xetto die unterschiedlichsten Arbeiten und dient sowohl als Hilfsarbeitstisch als auch als mobil einsetzbare Hebehilfe. Michael Reinhoffer, Vertriebsleiter Spezialfahrzeuge bei Schöler, erklärt: »Xetto ist unkompliziert in der Handhabung. Über den platzsparenden Mikro-Hydraulikantrieb lassen sich auch schwere Waren oder Produkte ganz leicht auf die richtige Arbeitshöhe anheben. Die Transportfläche von Xetto kann bis zu 80 Zentimeter hochgeliftet werden, was der Ladekantenhöhe eines Transportwagens entspricht.«



www.schoeler-gabelstapler.de