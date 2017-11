Igus’ neue Spezialleitung für Krananlagen

Motorleitungen dieser Serie sind unter anderem hoch biegefest und ölbeständig. Als Retrofit-Lösung oder für Sonderprojekte bietet der Motion-Plastics-Spezialist die Leitungsserie ab Lager an. Sie eignet sich besonders für sehr lange Verfahrwege bis 1.000 Meter. Die Mittelspannungsleitung für Spannungen von 6/10 kV kann aufgrund des speziellen Leiteraufbaus sowie der Kombination der verwendeten Werkstoffe in In- und Outdooranwendungen eingesetzt werden. Verglichen mit herkömmlichen Motorleitungstrossen hat die CFCRANE.PUR einen bis zu 20 Prozent kleineren Durchmesser.



