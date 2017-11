Sicher bewegen

Seit mehr als 45 Jahren entwickelt, konstruiert und produziert das Hebe- und Transporttechnik-Unternehmen Schwerlast-Transportgeräte für Lasten bis zu 200 Tonnen. Im Bereich der Maschinenheber findet der Kunde bei Jung eine große Produktvielfalt: vom bewährten Kompaktmodell JH G plus mit integriertem Tank, mit zweiteiliger Sicherheitslasche, die in ihrem Sitz beweglich ist, sowie der einzigartigen Gleitschuhführung mit weniger Reibung und Verschleiß beim Heben und Senken. Das gleiche Gerät gibt es als JH G-EX auch ohne Tankeinheit zur Nutzung mit externer Pumpe. Diese Heber sind besonders leicht und handlich, also ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, da sie mit separa-ter Pumpe bedient werden und auch horizontal zum Stemmen eingesetzt werden können. Abgerundet wird das Maschinenheber-Programm noch durch niedrige Modelle mit geringer Ein-bauhöhe. Zudem reagiert Jung flexibel auf Sonderwünsche.



