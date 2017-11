Neue Holding für Kubota

Die Kubota Holdings Europe B.V. wird das Wachstum in den Einzelmärkten durch eine gesamteuropäische Optimierung der Unternehmensführung vorantreiben. Vor 43 Jahren gründete Kubota seine erste Niederlassung in Europa. Seitdem konnte das Unternehmen seine Vertriebs- und Fertigungsstandorte in der europäischen Region erweitern und das Geschäft in den nationalen Märkten ausbauen. Durch die Aktivitäten der Kubota Holdings Europe B.V. orientiert sich Kubota unverändert an seinen Leitprinzipien »Customer First« und »Dealer First«.



www.kubota-global.net