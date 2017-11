Das Tablet für harte Einsätze

Es wurde speziell für Bedingungen und Einsatzorte entwickelt, in denen extrem robuste und widerstandsfähige Geräte erforderlich sind. Das IP67-zertifizierte Tablet ist bis zu 30 Minuten wasserdicht in einer Tiefe von einem Meter und erfüllt die strengen Anforderungen der MIL-SPEC-810G-Zertifizierung. Damit ist das T20 beständig gegen Feuchtigkeit, Sand, Staub, Vibrationen, Salznebel und extremen Luftdruck. Zudem übersteht es Stürze aus bis zu 1,8 Metern unbeschadet. Das Tablet weist eine außerordentliche Performance auch bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen auf. »Mit dem Caterpillar T20 Tablet erfüllen wir den Wunsch unserer Kunden nach einem robusten Tablet für harte Einsatz- und widrige Wetter-‹bedingungen. Unsere Kunden stammen aus den Bereichen Konstruktion, Produktion, Logistik & Transport, in denen es einen enormen Bedarf an widerstandsfähigen Tablets gibt«, sagte Peter Stephens, CEO von Bullitt, globaler Lizenznehmer für Caterpillar.



