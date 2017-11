Lydia im Härtetest

Um die eigene Produktion fit für digitalisierte und vernetzte Prozesse zu machen, hat der Branchenführer für Antriebstechnik im Bereich mechanischer und elektronischer Lösungen eine Industrie-4.0-Testumgebung installiert. Sämtliche an der Getriebeproduktion beteiligten Systeme – darunter beispielsweise fahrerlose Transportfahrzeuge und Augmented-Reality-Produkte – werden dort hinsichtlich Effizienz und Sicherheit getestet, bevor sie in den Livebetrieb gehen. Mit dabei ist auch die Lydia Voice Suite von Topsystem zur Kommissionierung von Getriebekomponenten. Der Vorteil der sprachgebundenen Lösung: Die Software ist sprecherunabhängig, intuitiv zu bedienen und leitet den Nutzer wegeoptimiert durch das Lager. »Vor allem der Vorteil der Wegeoptimierung ist uns wichtig. Nur so wird ein effektives Zusammenspiel aller Industrie-4.0-Technologien gewährleistet«, betont Ullrich Küchenmeister, geschäftsführender Gesellschafter bei Nord. Gleichzeitig reduziert sich durch den Einsatz von Lydia die Anzahl an Fehlpicks im Vergleich zu vorher deutlich. Ullrich Küchenmeister: »Ziel des Projektes ist es, langfristig den Prozess der Komponentenkommissionierung zu optimieren, Fehlpicks zu vermeiden und einen höheren Durchsatz zu erlangen.«



