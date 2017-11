Kleines Supertalent

Die neue, kleine Speicherkamera SpeedCam MicroVis von High Speed Vision erschließt viele neue Anwendungsfelder in der Ursachenanalyse von Ereignissen und in der industriellen Hoch-geschwindigkeitsbildverarbeitung. Diese Highspeed-Speicherkamera in minimalen Abmessungen von nur 59 x 30 x 32 Millimetern, mit 200 Gramm Gewicht, ist schockfest bis 200 G in allen Achsen und widersteht Beschleunigungsspitzen bis 250 G. Ideale Er-gänzung zur HS-Kamera MicroVis ist die LED Hochleistungs-Beleuchtung Nano7.



www.hsvision.de