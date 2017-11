Viastore ausgezeichnet

Der Fernsehsender prämierte in diesem Jahr bereits zum siebten Mal mittelständische Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit meist wenig bekannt sind, auf ihrem Gebiet aber Pionierarbeit leisten. Die Kategorie Change zeichnet Mittelständler aus, die mit den digitalen Herausforderungen der Zukunft erfolgreich umgehen und Maßstäbe in ihrer Branche setzen. Viastore belegt den zweiten Platz.



Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart hat in den vergangenen 125 Jahren den Wandel von der spanenden Fertigung zur Digital-Tech-Firma vollzogen und sich über fünf Generationen vom Schlosserei-Betrieb über den Maschinen- und Anlagenbau zum Systemintegrator und Software-Haus entwickelt. Heute ist das Unternehmen Vorreiter bei innovativen Industrie-4.0-Technologien sowie Software für Warehouse Management und vernetzte Materialflüsse in Logistik und industrieller Fertigung. „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung von n-tv. Sie ist eine weitere Bestätigung für unsere erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren sowie für unser Bestreben, die Leistung unserer Kunden durch digitale Innovation zu verbessern“, freut sich Viastore-CEO Philipp Hahn-Woernle.



Der Mittelstandspreis n-tv Hidden Champion 2017 wird in Zusammenarbeit mit der dfv Maleki Group und mit Unterstützung des BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschlands e. V.) verliehen. Das Video der Preisverleihung finden Sie unter: www.goo.gl/Sf5qoa